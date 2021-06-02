"Мы понимаем, что сейчас жители Беларуси стали заложниками в своей стране - у тех, кого обвиняют, сейчас больше нет никакой возможности уехать из страны. Но эту ситуацию обусловил режим, не решения лидеров Европейского союза (ЕС), Лукашенко - тот, кто загнал страну в эту ситуацию", - сказала С. Тихановская журналистам в среду в Вильнюсе.

Она также отметила, что страны Евросоюза могли бы принять решение шире открыть свои границы для бегущих от режима белорусов.

"Это решения стран ЕС, мы не можем на них повлиять, но мы высказываемся за открытие сухопутных границ для белорусов, которым удалось вырваться", - сказала она.

Советник С. Тихановской Франак Вячорка сказал, что офис сейчас обсуждает с польским правительством и литовским МИД о возможности упростить пересечение границы для белорусов.

"К сожалению, это очень сложно, потому что людей просто забирают из автобусов, автомобилей, из заворачивают без каких-либо объяснений. Мы требуем открыть границы, мы считаем, что А. Лукашенко нарушает международное право, он нарушает фундаментальные права - право на передвижение. И мы будем работать над этим с международными организациями, включая ООН", - сказал Ф. Вячорка.

Минский режим во вторник ограничил возможности граждан выехать из страны. Запрет распространяется и на граждан Беларуси, у которых есть виды на жительство за рубежом.

Будет добиваться, чтобы Байден представил Путину план оппозиции

Светлана Тихановская будет добиваться, чтобы президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным представил план "решений по кризису" белорусской оппозиции.

Советник лидера оппозиции Ф. Вячорка в среду сказал, что после вторничной встречи С. Тихановской с сенаторами США в Вильнюсе Координационный совет белорусской оппозиции намерен передать руководству США решения по кризису, какими они видятся Совету.

"Мы хотим, чтобы президент Дж. Байден обсудил нашу позицию, наши предложения относительно решений по кризису, краеугольный камен этого сценария - свободные и честные выборы. Мы подчеркиваем, что это не связано с геополитическими вопросами, мы подчеркиваем, что перед новыми выборами все политзаключенные должны быть освобождены и насилие должно прекратиться", - сказал Ф. Вечёрко.

Сама С. Тихановская сказала, что как никогда ощущает твердую поддержку со стороны США.

"Мы чувствуем их желание нам помочь, они как одна из самых демократических стран понимают нашу боль, ради чего мы боремся. На самом деле мы некогда не испытывали такую сильную поддержку США раньше. Будем говорить о Беларуси, о пытках, о людях в тюрьмах, о том, что сейчас 9 млн. белорусов – на угнанном самолете, вот так мы сейчас себя ощущаем", - сказала С. Тихановская.

Она также сообщила, что в последние дни общалась с руководителями Нидерландов, Эстонии, Австрии, сенаторами США в Вильнюсе, представителями президентского ведомства, служб безопасности Польши, а в ближайшее время обсудит ситуацию Беларуси в Варшаве, Праге, Берлине. В июне она также намерена принять участие в Совете министров иностранных дел Евросоюза (ЕС) в Люксембурге и в слушаниях комитета по иностранным делам Сената США.

С. Тихановская сказала, что будет добиваться признания правления Александра Лукашенко "преступным режимом", также обещала продолжать сотрудничество с международными юристами, которые помогают в подготовке документов для начала международного расследования преступлений режима.

Она отметила, что ее офис также приветствует начало международного расследования захвата самолета Ryanair.

С. Тихановская подчеркнула, что несмотря на усиление репрессий, протесты в Беларуси будут продолжаться, а помогать их координировать будут "умные" решения аналитического центра ByPol.