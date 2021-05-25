"Вчера также я провела звонок с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Боррелем. Он сообщил нам, что ЕС планирует принять 4-й пакет санкций и готовится к 5-му пакету в июле", - сказала С. Тихановская в публичном обращении в Вильнюсе.
Она также поблагодарила государства ЕС за жесткую реакцию на предпринятую минским режимом принудительную посадку пассажирского самолета и задержание летевшего им оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги.
С. Тихановская обратила внимание, что авиакомпании "одна за другой" прекращают полеты в воздушном пространстве Беларуси, а "страны закрывают свои границы для самолетов "Белавиа".
И все же она говорит, что лишь воздерживаться от полетов над Беларусью недостаточно.
"Но приостановка всех полетов из Беларуси не решает изначальной проблемы. Проблема в террористическом режиме, который нарушает Конституцию, международные законы и фальсифицирует выборы (...) Режим Лукашенко - это опасность для Европы и региональной безопасности. Единственное решение этого кризиса - провести свободные и справедливые выборы и демократические реформы. Но сейчас мы должны остановить насилие и несоблюдение прав. Мы просим санкций против режима, против его бизнеса", - сказала С. Тихановская в публичном обращении во вторник.
Она также отметила, что по прошествии двух дней после задержания Р. Протасевича и его подруги адвокату не разрешают встретиться с ним. С. Тихановская не сомневалась, что оппозиционный блогер подвергается "пыткам" и его "признание" о сотрудничестве получено силой.
"Думаю, многие уже посмотрели видео с Романом, снятое в застенках тюрьмы. Он говорит, что с ним нормально обращаются, но он явно избит и подавлен, и мы не сомневаемся, что его могут пытать", - сказала она.
С. Тихановская также сказала, что обсудила ситуацию с министрами иностранных дел Польши, Франции, а также с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности. По ее словам, она попросила представителей Польши и США расследовать захват самолета и поддержать приостановление членства Беларуси в Международной ассоциации гражданской авиации и в Интерполе.
Она подчеркнула, что смерть политзаключенного Витольда Ашурока, а также захват борта Ryanair и закрытие самого популярного оппозиционного новостного портала tut.by - это "последствие безнаказанности режима и недостаточного ответа на его действия".
"Поэтому ответ должен быть понятным, включая санкции и политическую изоляцию режима", - отметила лидер белорусской оппозиции.
Она обратила внимание на то, что сегодня утром к 4-7 годам лишения свободы приговорена группа активистов, включая представителя белорусских христианских демократов Павла Северинца, и отметила, что "уже пора действовать".
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