Тихановская поблагодарила за постановление не ограничивать поездки белорусов на родину: это верное решение

"Мы благодарны Сейму Литвы и всем депутатам за сегодняшнее решение. Спасибо, что не уравняли ограничения для Беларуси и России, народа Беларуси и Лукашенко с его преступным пророссийским режимом. Это верное решение", – сказала Тихановская.
Лидер белорусской оппозиции отметила, что большинство белорусов не поддерживают российскую войну в Украине, поэтому изолировать белорусов не следует.
"Абсолютное большинство белорусов не поддерживают войну, многие помогают Украине. Передвижение людей очень важно для поддержания связей между теми, кто уехал, и теми, кто остается в стране. Мы всегда должны помнить, что изолировать надо преступный режим Лукашенко, а не народ Беларуси", – заверила она.
Напомним, что на заседании в четверг депутаты Сейма решили не принимать к рассмотрению предложение консерватора Аудронюса Ажубалиса о лишении выданного гражданам России и Беларуси вида на жительство в Литве в случае, если такие лица будут посещать свою родину чаще одного раза в три месяца.