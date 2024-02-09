Тихановская отрицательно относится к закрытию еще двух КПП на границе с Беларусью: не надо строить железный занавес

"Закрытие пограничных пунктов больше всего повлияет на белорусов, большинство из которых выступают против режима Лукашенко и поддерживают Украину. Не надо строить железный занавес. От изоляции белорусов будет лучше только Путину и Лукашенко", - говорится в переданном Elta комментарии С. Тихановской.

"Закрытие пунктов – это лечение симптомов, а не самой проблемы. (...) Изолировать следует режим Лукашенко, а не белорусов. Грузы и санкционированные товары необходимо контролировать. Однако движение жителей должно быть обеспечено", - отмечает С. Тихановская.

Комиссия по национальной безопасности (КНБ), заседавшая во вторник, предлагает закрыть еще два контрольно-пропускных пункта с Беларусью. В правительство внесено предложение прекратить с 1 марта этого года движение пешеходов, велосипедистов, других транспортных средств и грузов на КПП "Лаворишкес" и "Райгардас".

С августа прошлого года на границе с Беларусью временно закрыты КПП "Шумскас" и "Лаворишкес".