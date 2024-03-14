Тихановская обвинила Лукашенко в смерти литовца в беларусской тюрьме: для диктатора нет красных линий

"Режим Лукашенко уже на протяжении многих лет истязает своих граждан до смерти, не оказывает медицинскую помощь, не дает обращаться к адвокатам. Распространение такой практики на иностранных граждан было лишь вопросом времени. (...) Ради собственной выгоды он готов убивать и содержать в нечеловеческих условиях кого угодно. Нарушения международного права для него уже давно стали обычным делом",– заявила С. Тихановская в среду в пресс-релизе.