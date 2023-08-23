Тихановская о Карач: у меня нет оснований не доверять литовским ведомствам

"Мне неизвестны нюансы истории, но у меня нет оснований не доверять литовским ведомствам", – заявила С. Тихановская журналистам в среду после встречи со спикером Сейма.
Поэтому, как отмечает лидер белорусской оппозиции, О. Карач должна дождаться такого решения, которое предусмотрено литовскими и международными правовыми актами.
"Если литовские службы безопасности признают каких-то людей угрозой национальной безопасности, то, конечно, такие люди должны быть привлечены к ответственности или депортированы в соответствии с международным правом", – сказала С. Тихановская.
"Насколько мне известно, Ольга признана террористкой в Беларуси, ее, конечно, там посадили бы в тюрьму, но с ней следует обращаться так, как это предусмотрено законами Литвы", – подчеркивает оппозиционер белорусского режима.
С. Тихановская также отмечает, что никогда не сотрудничала с О. Карач.
"Я никогда не сотрудничала с Ольгой Карач. Мы никогда не общались", – отметила С. Тихановская.
"Я не слишком осведомлена о ее деятельности, знаю только, что она помогает белорусским беженцам (...) Знаю, что она довольно негативно оценивает мою деятельность, но мне не обязательно всем угождать", – говорит белорусский оппозиционер.
На прошлой неделе Департамент миграции отказал в предоставлении убежища белорусской активистке О. Карач, поскольку она была признана угрозой национальной безопасности Литвы. Тем не менее в том же решении ей было предложено разрешение на временное проживание в стране сроком на один год по гуманитарным соображениям.