Тихановская о белорусах и угрозе нацбезопасности Литвы: Мы находимся в контакте с властями по этому вопросу

"Я понимаю, что действия Литвы продиктованы национальными интересами и безопасностью. Режим Лукашенко несет прямую угрозу нашим соседям, и мы это повторяли с 2020 года. Нельзя исключать, что режим может целенаправленно засылать своих людей в эти страны", — сказала Тихановская.

Она считает, что задача демократических сил Беларуси — "не допустить нападения на невиновных людей, не связанных с режимом".

"Мы находимся в контакте с литовскими властями по этому вопросу. Абсолютное большинство белорусов не поддерживают преступную войну России против Украины и продолжают помогать Украине, многие борются с диктатурой в подполье. Очень важно, чтобы они могли найти безопасное убежище в Европе, если им будет угрожать опасность", — добавила Тихановская.