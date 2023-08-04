04 августа 2023 г. 20:04

Тихановская о белорусах и угрозе нацбезопасности Литвы: Мы находимся в контакте с властями по этому вопросу

 
ru.DELFI.lt
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
ФОТО: DELFI / Tomas Juodelis

Нельзя исключать того, то режим может целенаправленно засылать своих людей в соседние страны. Но важно, чтобы белорусы могли найти безопасное убежище в Европе, если им будет угрожать опасность. Об этом заявила 4 августа лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская, сообщает Zerkalo.

"Я понимаю, что действия Литвы продиктованы национальными интересами и безопасностью. Режим Лукашенко несет прямую угрозу нашим соседям, и мы это повторяли с 2020 года. Нельзя исключать, что режим может целенаправленно засылать своих людей в эти страны", — сказала Тихановская.

Она считает, что задача демократических сил Беларуси — "не допустить нападения на невиновных людей, не связанных с режимом".

"Мы находимся в контакте с литовскими властями по этому вопросу. Абсолютное большинство белорусов не поддерживают преступную войну России против Украины и продолжают помогать Украине, многие борются с диктатурой в подполье. Очень важно, чтобы они могли найти безопасное убежище в Европе, если им будет угрожать опасность", — добавила Тихановская.

Как сообщили в Департаменте миграции, с конца ноября 2022 года, когда от граждан России и Беларуси требовалось заполнить специальную анкету и изложить свое отношение к российской агрессии в Украине, 1 164 гражданина этих стран были признаны угрозой безопасности страны. Из них 910 белорусов, 254 россиянина.

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