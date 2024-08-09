Тихановская назвала режим Лукашенко ГУЛАГом: будем стараться мобилизовать людей на борьбу

„Лишь малая часть беларусов покинуло страну – большинство активистов по-прежнему там. Четыре года – это не спринт, это марафон. Нам, конечно, тяжело, но мы сохраняем единство. На сегодняшний день мы чувствуем меньше внимания со стороны наших партнеров, однако солидарность никуда не исчезает“, – сказала С. Тихановская в эфире радиостанции LRT в пятницу.

„Наше молчание – не капитуляция. (...) Внутри страны мы сейчас сделать ничего видимого не можем, потому что это как один большой ГУЛАГ“, – добавила она.

В преддверии президентских выборов в Беларуси в следующем году лидер оппозиции страны заверила, что готова мобилизовать беларусов на борьбу против репрессивного режима А. Лукашенко.