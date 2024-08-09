Тихановская назвала режим Лукашенко ГУЛАГом: будем стараться мобилизовать людей на борьбу

„Лишь малая часть беларусов покинуло страну – большинство активистов по-прежнему там. Четыре года – это не спринт, это марафон. Нам, конечно, тяжело, но мы сохраняем единство. На сегодняшний день мы чувствуем меньше внимания со стороны наших партнеров, однако солидарность никуда не исчезает“, – сказала С. Тихановская в эфире радиостанции LRT в пятницу.
„Наше молчание – не капитуляция. (...) Внутри страны мы сейчас сделать ничего видимого не можем, потому что это как один большой ГУЛАГ“, – добавила она.
В преддверии президентских выборов в Беларуси в следующем году лидер оппозиции страны заверила, что готова мобилизовать беларусов на борьбу против репрессивного режима А. Лукашенко.
„За кулисами ведется большая работа, поэтому мы постараемся использовать это событие в своих интересах – проведем большую кампанию в СМИ и постараемся мобилизовать людей на борьбу“, – подчеркнула она.
По мнению С. Тихановской, граждане Беларуси, придерживающиеся демократических взглядов, должны чувствовать себя частью европейской семьи.
„Железный занавес помогает Путину и Лукашенко, но не народу Беларуси. Усложняемое сообщение между Беларусью и Литвой может повлиять на проевропейские настроения демократически настроенных людей, проживающих в Беларуси“, – подчеркнула представитель оппозиции страны.
ELTA напоминает, что четыре года назад А. Лукашенко победил на президентских выборах в Беларуси.
После объявления результатов официального опроса избирателей, подтверждающих победу А. Лукашенко над представительницей оппозиции Светланой Тихановской, по всей стране прошли массовые акции протеста, осуждающие выборы и называющие их сфальсифицированными.
Полиция применила против протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе протестов было арестовано около 3 тыс. человек.
В пятницу, в четвертую годовщину со дня фальсифицированных выборов президента Беларуси, в Вильнюсе пройдет шествие свободных беларусов.
Сообщается, что беларусы, борющиеся против репрессивного режима Александра Лукашенко, соберутся на митинг на Кафедральной площади и шествием достоинства пройдут к беларусскому мемориалу, где почтут память павших соотечественников-борцов против режима.