"Литва твердо поддерживает белорусов, и, конечно, режим это делает, добиваясь мести. Отправка нелегальных мигрантов к границам, закрытие посольств – это отвратительные методы политики незаконного режима. Что может быть сделано – нужно бороться вместе, как внутри страны, так и за ее пределами", – заявила С. Тихановская в среду на пресс-конференции в Вильнюсе.

Она также подчеркнула, что "больно читать известия" о судимых, подвергающихся пыткам политических заключенных и о том, как мстя за введенные ЕС санкции минский режим "одновременно не выпускает из страны белорусов".

"Я хочу, чтобы вы помнили: все это режим делает потому, что уже более года не контролируют того, что происходит в стране, из-за неизвестности он совершает ошибки, пытается нас еще больше запугать, прекращает все программы помощи, связи с внешним миром. Наша задача – делать то, что в наших силах, не сбиваясь с пути, и уже сейчас помогать тем, кому он навредил, а то, что разрушил – восстанавливать", – подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

Она сообщила, что уже более 530 лиц в Беларуси признаны политическими заключенными, включая осужденного во вторник на 14 лет лишения свободы основного деятеля оппозиции Виктора Бабарико, а также ее мужа Сергея Тихановского, судимого вместе с ним Николая Статкевича.

С. Тихановская сказала, что ее команда уже подготовила акт реабилитации, который позволит "как только будет возможность, освободить всех осужденных за два дня", а также готовится информационная кампания по новой Конституции. Ее целью, по словам С. Тихановской, будет "публичное обсуждение и подготовка совместно с белорусами проекта настоящей Конституции", которая бы сменила ту, "которую втайне от народа пишет режим".

Одновременно она информировала, что государственные компании готовятся к массовым забастовкам, большинство из них задействованы в табачной промышленности и в сферах, "в которых всегда был высокий уровень коррупции".

С. Тихановская сообщила, что на состоявшейся во вторник в Вильнюсе встрече с председателем Совета руководителей ЕС Шарлем Мишелем она "выдвинула предложение об участии Беларуси в программе формата Восточного партнерства", в качестве ответа на заявление А. Лукашенко о том, что страна покидает эту программу.

Она также сказала, что попросила Ш. Мишеля о том, чтобы ЕС "закрыл оставшиеся лазейки для олигархов и компаний-кошельков режима, которые обходят санкции".