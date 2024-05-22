The Moscow Times: Россия решила сдвинуть госграницу в Балтийском море рядом с Литвой и Финляндией

Минобороны РФ подготовило документ, согласно которому Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья и островов.