Таможня проверяет семейный бизнес кандидата в президенты Вегеле

В ответ на журналистское расследование, бросившее тень подозрения на компанию Vilpra, которой управляет семья кандидата Игнаса Вегеле, кандидат в президенты, адвокат Вегеле повторяет – расследование Laisvės TV, Центра журналистских расследований Siena и белорусского коллектива "Бюро" — это пиар-кампания, являющаяся попыткой повлиять на предстоящие президентские выборы.

Сообщается, что таможня начала расследование еще до того, как было опубликовано расследование журналистов. Об этом сказал и сам Вегеле в студии телеканала TV3 , сказав, что ему звонил брат, гендиректор Vilprа Мартинас Вегеле, и сообщил о том, что таможня попросила предоставить документы.

"Не появилось никаких реальных, обоснованных фактов. Первое, я уже сказал, это пиар-операция с целью повлиять на результаты президентских выборов. Это попытка повлиять на политическую систему. Это можно понять из того, что это сделано за несколько недель до голосования на президентских выборах", – в четверг сказал Вегеле.

Политик подчеркивает, что журналистское расследование никак не связано с его личностью – Вегеле утверждает, что в настоящее время он не является ни акционером Vilpra, ни членом правления компании. Кроме того, подчеркнул он, брат адвоката Мартинас Вегеле, который руководит семейной компанией, по его мнению, дал журналистам все ответы и развеял сомнения относительно какой-либо подозрительной деятельности Vilpra.