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26 апреля в день годовщины литовско-польского соглашения представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Рита Тамашунене сказала, что нацменьшинства Литвы ждут, когда появится закон о их статусе и введения государственного языка по родному языку.
Rita Tamašunienė
Rita Tamašunienė
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"Закон о нацменьшинствах раньше действовал, и никто не видел никаких отрицательных его последствий для государства. Мы очень надеемся, что во время весенней сессии, как и обещало правящее большинство, появятся законодательные акты, которые передадут на обсуждение в парламент", – сказала депутат.

"Хочется верить, что политики будут больше оценивать тот положительный заряд, который приносит закон о нацменьшинствах для всех граждан Литвы, и не будут искать какие-то мнимые угрозы", – сказала Тамашунене.

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По ее словам, подготовленный рабочей группой проект этого закона пока содержится в тайне, министр юстиции Эвелина Дибровольская публично комментирует его, но сам проект никто не видел.

В Литве закона о нацменьшинствах нет с 2010 года, когда истек срок действия прежней редакции.

Тамашунене сказала, что беспокойство вызывают сигналы из правительства об отсрочке введения государственного экзамена по родному языку в польских школах.

17 сентября 2020 года министры образования Литвы и Польши в Вильнюсе подписали план, касающийся образования на польском языке в Литве.

Согласно плану, кроме прочего, государственный экзамен по польскому языку обещали вернуть до 2022 года с учетом его результата при поступлении в вузы страны.

Сейчас ученики польских и русских школ сдают только школьный экзамен по языку.

По словам Тамашунене, большая часть учеников хотели бы сдавать государственный экзамен по языку.

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