"Закон о нацменьшинствах раньше действовал, и никто не видел никаких отрицательных его последствий для государства. Мы очень надеемся, что во время весенней сессии, как и обещало правящее большинство, появятся законодательные акты, которые передадут на обсуждение в парламент", – сказала депутат.
"Хочется верить, что политики будут больше оценивать тот положительный заряд, который приносит закон о нацменьшинствах для всех граждан Литвы, и не будут искать какие-то мнимые угрозы", – сказала Тамашунене.
По ее словам, подготовленный рабочей группой проект этого закона пока содержится в тайне, министр юстиции Эвелина Дибровольская публично комментирует его, но сам проект никто не видел.
В Литве закона о нацменьшинствах нет с 2010 года, когда истек срок действия прежней редакции.
Тамашунене сказала, что беспокойство вызывают сигналы из правительства об отсрочке введения государственного экзамена по родному языку в польских школах.
17 сентября 2020 года министры образования Литвы и Польши в Вильнюсе подписали план, касающийся образования на польском языке в Литве.
Согласно плану, кроме прочего, государственный экзамен по польскому языку обещали вернуть до 2022 года с учетом его результата при поступлении в вузы страны.
Сейчас ученики польских и русских школ сдают только школьный экзамен по языку.
По словам Тамашунене, большая часть учеников хотели бы сдавать государственный экзамен по языку.
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