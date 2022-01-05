Это в среду сообщил глава тайваньского представительства в Литве Эрик Хуан.

"Тайвань готовит инвестиционный фонд со стартовым капиталом 200 млн долларов СШВ, чтобы инвестировать в отрасли литовской промышленности, которые стратегически важны для обеих стран, это делается с целью создания долгосрочных экономических связей", - сказал он.

По словам главы представительства, стратегический фонд будет финансироваться Национальным фондом развития Тайваня и компаниями частного сектора.

"У фонда есть опыт развития промышленности", - сказал Хуан.

Пакет инвестиций является одним из средств плана Тайваня, предназначенного для развития экономических связей с Литвой, которая испытывает давление Китая. Представители Тайваня называют его беспрецедентным и нарушающим международное право.

План также включает в себя создание специальной рабочей группы, которая призвана создать условия для сотрудничества бизнесу двух стран, включая перенятие литовских товаров, от которых отказался Китай, включая срочные случаи.

На пресс-конференции в среду Хуан сказал, что результаты нынешней работы "мы увидим в течение нескольких ближайших месяцев".