"Свобода и справедливость" приняла решение не объединяться в коалиции

В последнее время малые политические силы заговорили о необходимости объединения в коалиции, но „Свобода и справедливость“ будет самостоятельно участвовать в осенних выборах в Сейм, говорит председатель этой партии Артурас Зуокас. По словам А. Зуокаса, который возглавил эту партию в феврале текущего года, он сам возглавит список политической силы и будет стремиться стать депутатом парламента.