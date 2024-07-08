"Свобода и справедливость" приняла решение не объединяться в коалиции

„Мы готовимся к выборам, сейчас регистрируем кандидатов по многомандатным и одномандатным спискам. Также в конце месяца у нас состоится заседание совета партии, на котором будет утвержден избирательный список и представлены общественности приоритеты предвыборной программы“, – сказал А. Зуокас.
„Мы готовимся к самостоятельному участию в выборах. Возможны определенные договоренности с некоторыми политическими партиями относительно неконкуренции по одномандатным округам“, – сказал политик, отметив, что на данный момент не видит политических сил, с которыми можно было бы сформировать коалицию.
„Сегодня мы не видим реальной общности и возможности объединить самые различные организации в коалиционный список“, – сказал он.
А. Зуокас не придал значения плохим результатам партии на прошедших в июне выборах в Европарламент (ЕП). По его словам, руководство партии решило сконцентрироваться и направить финансы на выборы в Сейм.
„Согласно решениям правления партии, мы не считали выборы в Европарламент очень важными и принципиальными. Мы копили деньги на выборы в Сейм“, – заключил А. Зуокас.