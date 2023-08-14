Светлана Тихановская обратилась к литовцам: "Белорусы не имеют и никогда не будут иметь никаких территориальных претензий к своим соседям"

Они уничтожают не только медиа, гражданское общество, но и саму идентичность белорусов, пытаясь сделать нас частью "русского мира". Они разрушают все, что связывает нас с Европой, в том числе наш язык, историю, культуру. Я знаю, что литовцам не нужно объяснять, как и для чего это делается - вы сами прошли через советскую оккупацию.

Более 60 тысяч прошли через тюрьмы. Людей в тюрьмах пытают и убивают. Даже теперь ежедневно задерживают в среднем 15-20 человек: за протест, национальную символику, поддержку Украины, в конце концов за белорусский язык.

Сегодня Беларусь переживает гуманитарную и политическую катастрофу. Пока Путин ведет войну против Украины , его марионеточный режим в Минске продолжает войну против белорусского народа. Режим Лукашенко мстит белорусам, которые в 2020-м выбрали свободу и независимость.

"Белорусы никогда не забудут ту помощь, которую оказала нам Литва после 2020 года. Литовское государство и литовский народ поддержали белорусов во время массовых протестов и спасли тысячи людей, которые убегали от террора, которого Беларусь не видела со сталинских времен.

Мы ценим гостеприимство Литвы, но мы тут только временно. Белорусы в Литве в абсолютном большинстве участвовали в протестах или поддерживали их, поддерживают Украину.

Нужно четко понимать: Лукашенко - это не Беларусь. Не белорусы угрожают Литве, а режим и его пособники. И наша совместная задача - их остановить. Те белорусы, которые приехали в Литву - больше всего на свете хотят вернуться домой.

Сегодня режим Лукашенко мстит Литве за ее последовательность. Миграционный кризис, закрытие литовских школ, антилитовская пропаганда, игра с вагнеровцами - это все месть за вашу позицию. Но мы не должны позволить Путину и Лукашенко поссорить наши народы.

Только наших сил сегодня недостаточно, чтобы победить. Нам нужны сильные союзники. И Литва показывает принцип принципиальной и решительной позиции остальным странам Европы . Литва не пошла на сделку с Лукашенко, стала нашим голосом на международной арене, а когда началась война - единодушно поддержала Украину.

Я убеждена, что и в литовских интересах, чтобы соседкой Литвы была свободная независимая и европейская Беларусь, а не буферная зона Кремля . Мы будем делать все, чтобы это стало реальностью. И я прошу вас продолжать поддерживать наш народ в этом стремлении.

Белорусы не имеют и никогда не будут иметь никаких территориальных претензий к своим соседям. Для нас величие народа - в уважении, которым он пользуется в мире, а в первую очередь - со стороны соседей.

Я хочу подчеркнуть нашу общую позицию: литовская территория и государство принадлежат народу Литвы и больше никому. Границы нерушимы, кто говорит иначе - тот провокатор, тот на стороне агрессора.

Несомненно, режим попробует засылать агентов и провокаторов, но мы готовы их выявлять. Им не место ни в Литве, ни в Евросоюзе .

Меня беспокоит дискуссия среди политиков, нужно ли в ответ на присутствие вагнеровцев усилить ограничения и приравнять белорусов к россиянам. Действительно, угроза со стороны режима есть, но миграционные ограничения ее не решат. Это может в первую очередь ударить по продемократично настроенным белорусам. Также это сыграет на руку Кремлю, который пытается стереть разницу между россиянами и белорусами. Но белорусы - не россияне, а Беларусь - не Россия. И никогда ей не станет.

Несмотря на все усилия Путина и Лукашенко, им не удалось втянуть наш народ и армию в войну против Украины. Социологические исследования свидетельствуют, что большинство белорусов не поддерживают агрессивную политику узурпаторов. В Беларуси действуют рельсовые партизаны и останавливают российские эшелоны. Подпольщики в начале года подорвали дорогой российский самолет.