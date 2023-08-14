Светлана Тихановская обратилась к литовцам: "Белорусы не имеют и никогда не будут иметь никаких территориальных претензий к своим соседям"

Обращение Светланы Тихановской.
"Белорусы никогда не забудут ту помощь, которую оказала нам Литва после 2020 года.
Литовское государство и литовский народ поддержали белорусов во время массовых протестов и спасли тысячи людей, которые убегали от террора, которого Беларусь не видела со сталинских времен.
Сегодня Беларусь переживает гуманитарную и политическую катастрофу. Пока Путин ведет войну против Украины, его марионеточный режим в Минске продолжает войну против белорусского народа. Режим Лукашенко мстит белорусам, которые в 2020-м выбрали свободу и независимость.
Более 60 тысяч прошли через тюрьмы. Людей в тюрьмах пытают и убивают. Даже теперь ежедневно задерживают в среднем 15-20 человек: за протест, национальную символику, поддержку Украины, в конце концов за белорусский язык.
Они уничтожают не только медиа, гражданское общество, но и саму идентичность белорусов, пытаясь сделать нас частью "русского мира". Они разрушают все, что связывает нас с Европой, в том числе наш язык, историю, культуру. Я знаю, что литовцам не нужно объяснять, как и для чего это делается - вы сами прошли через советскую оккупацию.
Только наших сил сегодня недостаточно, чтобы победить. Нам нужны сильные союзники. И Литва показывает принцип принципиальной и решительной позиции остальным странам Европы. Литва не пошла на сделку с Лукашенко, стала нашим голосом на международной арене, а когда началась война - единодушно поддержала Украину.
Поддержка Литвы и литовского народа нужна сегодня белорусам как никогда, чтобы вырваться из когтей российской тирании.
Сегодня режим Лукашенко мстит Литве за ее последовательность. Миграционный кризис, закрытие литовских школ, антилитовская пропаганда, игра с вагнеровцами - это все месть за вашу позицию. Но мы не должны позволить Путину и Лукашенко поссорить наши народы.
Нужно четко понимать: Лукашенко - это не Беларусь. Не белорусы угрожают Литве, а режим и его пособники. И наша совместная задача - их остановить. Те белорусы, которые приехали в Литву - больше всего на свете хотят вернуться домой.
Мы ценим гостеприимство Литвы, но мы тут только временно. Белорусы в Литве в абсолютном большинстве участвовали в протестах или поддерживали их, поддерживают Украину.
Несомненно, режим попробует засылать агентов и провокаторов, но мы готовы их выявлять. Им не место ни в Литве, ни в Евросоюзе.
В последнее время в литовских медиа и интернет-ресурсах обсуждают заявления неизвестных провокаторов, которые своими заявлениями принижают Литву и литовский народ. Подобные антилитовские высказывания - маргинальны для белорусского общества.
Я хочу подчеркнуть нашу общую позицию: литовская территория и государство принадлежат народу Литвы и больше никому. Границы нерушимы, кто говорит иначе - тот провокатор, тот на стороне агрессора.
Белорусы не имеют и никогда не будут иметь никаких территориальных претензий к своим соседям. Для нас величие народа - в уважении, которым он пользуется в мире, а в первую очередь - со стороны соседей.
Я убеждена, что и в литовских интересах, чтобы соседкой Литвы была свободная независимая и европейская Беларусь, а не буферная зона Кремля. Мы будем делать все, чтобы это стало реальностью. И я прошу вас продолжать поддерживать наш народ в этом стремлении.
Меня беспокоит дискуссия среди политиков, нужно ли в ответ на присутствие вагнеровцев усилить ограничения и приравнять белорусов к россиянам. Действительно, угроза со стороны режима есть, но миграционные ограничения ее не решат. Это может в первую очередь ударить по продемократично настроенным белорусам. Также это сыграет на руку Кремлю, который пытается стереть разницу между россиянами и белорусами. Но белорусы - не россияне, а Беларусь - не Россия. И никогда ей не станет.
Несмотря на все усилия Путина и Лукашенко, им не удалось втянуть наш народ и армию в войну против Украины. Социологические исследования свидетельствуют, что большинство белорусов не поддерживают агрессивную политику узурпаторов. В Беларуси действуют рельсовые партизаны и останавливают российские эшелоны. Подпольщики в начале года подорвали дорогой российский самолет.
Сотни добровольцев поехали воевать за Украину. То, что нет массовых маршей на улицах - это не значит, что нет протеста. Я благодарна депутатам литовского Сейма, которые весной решили не ставить знак равенства между белорусами и россиянами. Это был четкий сигнал солидарности и поддержки. Я надеюсь, что и в новом законе не дойдет место для широких ограничений против всех граждан Беларуси.
Я также надеюсь на продолжение политики литовского правительства в отношении Беларуси: изоляция режима с одной стороны, а с другой - поддержки белорусам, которые сражаются за освобождение своей страны.
Беларусь пройдет тот путь к свободе и независимости, который уже прошла Литва. Мы отстроим демократическое государство европейского образца. В новой Беларуси будут уважать права человека, национальных меньшинств, уважать соседей и неприкосновенность государственных границ. (Мы решительно выступаем за территориальную целостность Украины, которую в 2014 году нарушили российские империалисты).
Беларусь, как теперь Литва, станет дружественной Евросоюзу. Только содружество в Евросоюзе гарантирует нам реальную независимость и не позволит Кремлю взять реванш. Да, сегодня это выглядит отдаленной целью, но мы к ней придем. И мы надеемся на поддержку Литвы на этом пути. Чем сильнее будет наша белорусско-литовская дружба, тем хуже для нашего общего врага, которым является российский империализм.
В 1991 году, когда литовцы вышли защищать свою свободу от советских танков, среди защитников литовского парламента были и белорусы. Аналогично, в критические моменты нашей истории и мы всегда ощущали поддержку литовцев. Пусть так это и остается".