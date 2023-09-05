Светлана Тихановская об отказе белорусам в консульской помощи: не поддаваться панике и не возвращаться на родину

„Сегодня режим Лукашенко отказал белорусам в консульской помощи. Тем самым государство самоустранилось из еще одной сферы жизни, где должно заботиться о гражданах. Многие важные услуги становятся недоступными – например, нельзя будет поменять паспорт в посольствах и консульствах. А значит, те из вас, кто не могут безопасно вернуться в Беларусь, рискуют остаться без важнейшего документа для легальной жизни и работы за рубежом, - отмечает Тихановская. - Мы проводим консультации с теми странами, где находятся белорусы, чтобы решать проблемы белорусов на законодательном и исполнительном уровне. Уже в этом месяце мы проведем консультации с Еврокомиссией, а также я подниму этот вопрос перед Европарламентом и во время Генассамблеи ООН.