Супруги президентов Литвы и Эстонии посетили библиотеку Вильнюсского университета

„Приятно отметить, что Вильнюсский университет и другие высшие учебные заведения Литвы тесно сотрудничают с эстонскими партнерами в области мобильности и обмена студентами и преподавателями. Следует подчеркнуть, что литовские и эстонские ученые успешно развивают академические исследования в двустороннем и трехстороннем форматах сотрудничества стран Балтии, они также входят в сеть международного образовательного пространства Европы и мира. Я убеждена, что исследования, проводимые учеными обеих стран, особенно в области медицины, биохимии, наук о жизни, социальных и гуманитарных наук, будут и дальше интенсивно развиваться, открывая новые перспективы для академического сотрудничества между нашими странами“, – отметила Д. Науседене.