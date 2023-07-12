12 июля 2023 г. 14:43

Сунак: гарантии безопасности для Украины не будут заменять членство в НАТО

 
bbcrussian.com
Rishi Sunak, Antony Blinken. ELTA / Juliaus Kalinsko
Rishi Sunak, Antony Blinken. ELTA / Juliaus Kalinsko
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Великобритания и Украина договорились, что гарантии безопасности, которые будут объявлены союзниками в среду в Вильнюсе, не будут выступать в качестве замены членства Украины в НАТО. Об этом говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

«Премьер-министр и президент обсудили важность мер безопасности, которые будут объявлены странами G7 сегодня днем, — сообщили в офисе Сунака после его встречи с Владимиром Зеленским. — Они согласились, что договоренности не должны стать заменой членства в НАТО».

В ходе своего выступления на пресс-конференции в среду Зеленский заявил, что гарантии безопасности станут «важным сигналом» для Украины.

«Если сегодня G7 согласует декларацию о гарантиях безопасности, то там будет сказано что гарантии сохранятся, пока мы на пути в НАТО […] Это будет важным для нас шагом», — сказал Зеленский.

Речь идет о гарантиях со стороны западных стран, что они будут в течение очень долгого времени оснащать вооруженные силы Украины, финансировать, консультировать и обучать их, чтобы у них были силы для сдерживания любой агрессии в будущем, поясняло на этой неделе издание Politico со ссылкой на четырех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

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bbcrussian.com
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