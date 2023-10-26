Суд продлил срок содержания под стражей Ульвидаса, обвиняемого в растлении несовершеннолетних

По словам пресс-секретаря Каунасского районного суда Таутвиле Меркявичюте, срок содержания под стражей данного лица продлен еще на 3 месяца.

"Самая суровая мера пресечения избрана при наличии основания предполагать, что лицо может совершить побег или скрыться от прокурора или суда", – сказала Т. Меркявичюте.

В четверг в отношении А. Ульвидаса было вынесено еще одно судебное решение. Каунасский районный суд отклонил ходатайство мужчины о снятии судимостей за ранее совершенные кражи.

Каунасский районный суд 7 октября не снял судимости А. Ульвидаса, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, за совершенные в прошлом кражи. Данное решение мужчина обжаловал в Каунасском окружном суде.

"Ходатайство осужденного отклоняется как необоснованное, поскольку часть приговоров, вынесенных в отношении осужденного, уже была пересмотрена без изменения назначенного ему наказания, а осужденный уже отбыл большую часть назначенных ему наказаний", – так суд обосновал свое решение об отклонении ходатайства.