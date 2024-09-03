Суд приступит к рассмотрению дела экс-парламентария Жемайтайтиса, обвиняемого в разжигании ненависти

Прокуратура передала это дело в суд в мае этого года.
Как утверждают в прокуратуре, собранные в ходе следствия данные дают основание полагать, что 8 мая и 13, 14 и 15 июня 2023 года тогдашний депутат Сейма Жемайтайтис опубликовал в своем личном аккаунте в социальной сети Facebook тексты, в которых предположительно публично высмеивал, оскорблял и разжигал ненависть к группе лиц еврейской национальности.
В обвинительном акте говорится, что Жемайтайтис, будучи государственным политиком, депутатом Сейма, в своих текстах, открыто опубликованных в соцсетях, стремился разжечь вражду и провоцировал нетерпимость к евреям, обвиняя евреев как национальную группу в ответственности за реальный или мнимый проступок, совершенный отдельным евреем или группой евреев, или даже за действия, совершенные неевреями.
Правоохранительные органы также сообщают, что будучи депутатом Сейма, Жемайтайтис в своей речи, произнесенной на пленарном заседании Сейма 9 мая 2023 года, публично высказал идею нормализации антисемитизма, направленного против лиц еврейской национальности, принижая и поощряя ненависть к группе людей и ее членам по их национальному признаку.
По данным прокуратуры, тогдашний депутат Сейма Жемайтайтис обвиняется также и в том, что в своих постах в соцсети, опубликованных 13, 14 и 15 июня 2023 г., он публично грубо принижал геноцид евреев (Холокост), совершенный нацистской Германией на территории Литвы, делая это в язвительной и оскорбительной форме.