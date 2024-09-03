Суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-депутата Жемайтайтиса, обвиняемого в разжигании ненависти

Прокуратура передала это дело в суд в мае этого года.
Когда суд открыл дело, по которому Р. Жемайтайтис обвиняется в разжигании ненависти к лицам еврейской национальности и публичной поддержке международных преступлений, их отрицании или грубом принижении, ни обвиняемый, участвовавший в заседании, ни прокурор Ю. Лауцюс не возражали против рассмотрения дела.
В ходе своей презентации в суде Р. Жемайтайтис заявил, что в настоящее время он безработный и состоит на учете в Службе занятости. Он также упомянул, что в настоящее время баллотируется в парламент на осенних выборах в Сейм.
Прокурор Ю. Лауцюс, поддерживающий государственное обвинение по этому делу, зачитывая обвинительный акт, указал, что Р. Жемайтайтис обвиняется в разжигании ненависти к лицам еврейской национальности, насмешках над лицами еврейской национальности, публичной поддержке международных преступлений, их отрицании или грубом принижении.
„Р. Жемайтайтис, будучи государственным политиком, то есть членом Сейма, своими постами стремился вызвать вражду и спровоцировать ненависть к лицам еврейской национальности“, - сказал Ю. Лауцюс.
Вину не признает
После того как прокурор Я. Лауцюс зачитал в суде обвинительный акт, Р. Жемайтайтис заявил, что с обвинениями ознакомился, ответил на них, отреагировал на них.
„Вины я не признаю“, - отметил политик.
Он сказал, что сможет ответить на вопросы прокурора в суде после допроса свидетелей.
Следующее судебное заседание по этому уголовному делу назначено на 30 сентября.
Отказался от мандата члена Сейма
ELTA напоминает, что в апреле этого года Р. Жемайтайтис принял решение отказаться от мандата члена Сейма. Такое решение политик принял после того, как Конституционный суд признал, что он своими антисемитскими высказываниями нарушил присягу члена Сейма и грубо нарушил Конституцию.
Если бы Р. Жемайтайтис добровольно не оставил свой пост, парламент проголосовал бы за его судьбу в Сейме – если бы Р. Жемайтайтис был отстранен от должности в Сейме путем импичмента, он не смог бы баллотироваться на выборные должности в течение 10 лет.