Как сообщила во вторник судья ВАСЛ Виргиния Вольскене, суд частично удовлетворил жалобу К. Тубиса, то есть суд постановил отменить решение ГИК об отстранении политика от участия в выборах и присудить заявителю судебные издержки на сумму 544,5 евро.

По словам судьи, ГИК приняла решение об отстранении К. Тубиса от участия в выборах, не получив судебного процессуального документа по делу, хотя такой документ, по мнению ВАСЛ, был обязателен.

Статьи по теме: Главизбирком разрешил Штраупайте бороться за пост мэра Висагинаса

"Решение было принято на основании приговора суда, по которому заявитель был лишен права работать на государственной службе. ГИК сочла этот приговор неясным, тем не менее, не получив судебного процессуального решения о разъяснении приговора, все же приняла решение. Все вопросы, связанные с осуждением лица, подлежат разрешению на основании Конституции только в уголовном деле. В данном случае у ГИК не было такого процессуального документа, принятого по уголовному делу. Поэтому ВАСЛ считает, что решение ГИК является немотивированным, необоснованным и оно не могло быть принято на основании имевшихся у нее документов", – сказала судья В. Вольскене.

К. Тубис также просил ВАСЛ восстановить его в правах, то есть позволить ему вернуться к участию в выборах мэра, однако суд эту часть ходатайства не удовлетворил.

Данное решение ВАСЛ обжалованию не подлежит.

Однако, как заявил журналистам адвокат К. Тубиса Юстас Вилис, данное решение ВАСЛ, по сути, означает, что политик возвращается на выборы мэра Аникщяйского района. По его словам, теперь ГИК должна решить, каким образом вернуть представителя СКЗЛ на выборы мэра.

"ГИК автоматически обязана своим решением исполнить данное действие, то есть восстановить лишенные права К. Тубиса. Теперь организовать избирательный процесс придется ГИК, а как это сделать – пусть ГИК и ломает голову над этим", — размышлял адвокат.