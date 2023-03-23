"Суд отклонил жалобу", - Elta подтвердила представитель ВАСЛ Неринга Лукошявичене.

Партия СО-ХДЛ оспорила решение ЦИК, посредством которого представитель "аграриев" К. Тубис 14 марта, уже после начала досрочного голосования во втором туре выбором мэра Аникщяйского района, был возвращен на выборы. Консерваторы предлагали отменить решение ЦИК, утверждая, что этим решением с выборов мэра Аникщяйского района был необоснованно снят кандидат от Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Сигутис Обелявичюс. Коллегия судей ВАСЛ в этом деле пришла к выводу, что решение ЦИК, которым была восстановлена кандидатура К. Тубиса и права голосовавших за него избирателей, является законным.

В постановлении ВАСЛ также отметил, что сомнительные обстоятельства избирательного процесса, возникшие в ходе повторного голосования, а также факт явной правовой неопределенности в ходе первого и повторного голосования должны быть оценены, когда ЦИК будет принимать решения об утверждении окончательных результатов выборов в избирательном округе.