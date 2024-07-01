Суд отклонил жалобу мэра Каунаса

Как сообщается в пресс-релизе суда, решением от 27 июня суд постановил, что мэр Каунасского муниципалитета В. Матийошайтис, подписывая протоколы заседаний муниципальной Комиссии по градостроительным, архитектурным и инвестиционным вопросам, в которых закреплялись и решения, принятые на заседаниях этой комиссии, по вопросам земельных участков, принадлежащих компании мэра и близким ему лицам, от рассмотрения которых он отстранился, нарушил Закон о согласовании общественных и частных интересов.
В. Матийошайтис обжаловал в суде решение ГКСЭ, вынесенное против него в июне прошлого года – в решении утверждалось, что мэр Каунаса попал в конфликт интересов. Региональный административный суд эту жалобу отклонил как необоснованную.
ГКСЭ в прошлом году приняла решение, согласно которому В. Матийошайтис был признан нарушившим требования Закона о согласовании общественных и частных интересов, поскольку, будучи мэром Каунасского городского муниципалитета, а также депутатом горсовета, подписывал протоколы состоявшихся в 2020 и 2022 гг. заседаний муниципальной Комиссии по градостроительству, на которых также рассматривались и вопросы, затрагивающие частные интересы заявителя.
Суд, отклонивший жалобу В. Матиошайтиса, отметил, что лицо, работающее на государственной службе, должно избегать не только конфликта интересов, но даже видимости предвзятости.
Данное решение суда может быть обжаловано в Высшем административном суде Литвы.