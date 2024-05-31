2024.05.31 15:40

Суд оставил в силе решение ГИК не регистрировать Штраупайте кандидатом в Европарламент

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В пятницу Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) отклонил жалобу бывшего мэра Висагинаса Дали Штраупайте, в которой она просила отменить решение Главной избирательной комиссии (ГИК) не регистрировать ее кандидатом на выборах в Европейский парламент (ЕП).

Решение ГИК не регистрировать представителя партии "Свобода и справедливость" Д. Штраупайте на выборах в ЕП было принято 2 мая на основании последних поправок к Избирательному кодексу, которые предусматривают, что лицо, не отбывшее наказание или не выполнившее меру уголовного воздействия, назначенную судом, не может избираться.

После вступления в силу в прошлом году решения Паневежского окружного суда мера уголовного воздействия, назначенная Д. Штраупайте – запрет на назначение на определенные должности – остается в силе и срок ее действия не истек.

Политик отметила, что, учитывая тот факт, что ВАСЛ по этому делу обратился в Конституционный суд, если исполнение решения ГИК не будет приостановлено, если будет установлено, что оно противоречит Конституции и конституционным принципам, общественным интересам будет нанесен ущерб.

Коллегия истцов ВАСЛ установила, что Д. Штраупайте в своем запросе не раскрыла, какие последствия могут возникнуть, если решение ГИК будет выполнено и, если оно не будет выполнено.

В 2019 году Паневежский окружной суд признал Д. Штраупайте виновной во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Когда политик обжаловала это решение в Апелляционном суде, тот увеличил назначенный ей ранее штраф, отменил наказание в виде трех лет условно.

Однако в марте 2023 года окружной суд уточнил свое решение и постановил, что политик, осужденная в деле о коррупции, не может избираться в мэры, однако Апелляционный суд отменил это решение.

Подобные решения судов в марте прошлого года вызвали ажиотаж, поскольку ГИК была вынуждена изменить свои решения и повторно организовать выборы мэра Висагинаса.

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