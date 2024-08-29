Суд окончательно отклонил жалобу Гражулиса об отказе в регистрации его кандидатом на выборах в Сейм

В жалобе к суду обращались с просьбой предоставить ему право быть зарегистрированным кандидатом на выборах в Сейм Литовской Республики в 2024 году и дополнительно обратиться в Конституционный суд Литовской Республики с просьбой предоставить официальное разъяснение относительно его права баллотироваться с учетом практики Европейского суда по правам человека по аналогичным делам в других европейских странах.