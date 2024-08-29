Суд окончательно отклонил жалобу Гражулиса об отказе в регистрации его кандидатом на выборах в Сейм

„Жалоба заявителя отклонена, решение обжалованию не подлежит“, - сообщили Elta в суде.
В жалобе к суду обращались с просьбой предоставить ему право быть зарегистрированным кандидатом на выборах в Сейм Литовской Республики в 2024 году и дополнительно обратиться в Конституционный суд Литовской Республики с просьбой предоставить официальное разъяснение относительно его права баллотироваться с учетом практики Европейского суда по правам человека по аналогичным делам в других европейских странах.
По словам П. Гражулиса, хотя Конституция и предусматривает, что лицо, отстраненное от должности в порядке импичмента, может занять определенную должность только по истечении как минимум десяти лет, это положение не распространяется на право быть кандидатом.
На прошлой неделе ГИК объявила о решении не регистрировать председателя Союза народа и справедливости (центристов, народников) П. Гражулиса кандидатом на предстоящих выборах в Сейм.
П. Гражулис сообщил о своем намерении возглавить список партии на предстоящих выборах в Сейм в начале августа этого года.
ГИК уже тогда подчеркивала, что для парламентариев, утративших мандат в результате импичмента, Конституция предусматривает 10-летний запрет баллотироваться в Сейм.
ELTA напоминает, что Конституционный суд признал П. Гражулиса грубо нарушившим Конституцию и нарушившим свою присягу.