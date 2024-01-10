Суд Литвы сегодня вынесет решение по делу о предоставлении убежища белорусской активистке Карач

Вильнюсский окружной административный суд 7 сентября 2023 г. оставил в силе решение Департамента миграции об отказе в предоставлении О. Карач убежища в Литве.

Белорусская активистка обжаловала это решение в ВАСЛ.

Решение ВАСЛ по делу окончательное и обжалованию не подлежит.

В августе 2023 г. Департамент миграции отказал белорусской активистке О. Карач в предоставлении убежища, поскольку она была признана угрозой национальной безопасности Литвы. Однако в том же решении ей было предложено разрешение на временное проживание в стране сроком на один год по гуманитарным соображениям.

Женщина, имеющая вид на жительство в Литве с 2014 г., в январе 2022 г. решила попросить политического убежища, когда почувствовала, что белорусский режим пытается покушаться на ее жизнь.