Суд: Арлаускас обоснованно исключен из списка кандидатов на выборах в Сейм

Суд решал, обоснованно ли отстранен от избирательной кампании представитель „Коалиции мира“ Д. Арлаускас, не указавший в анкете свои связи со службами СССР.

„Принято решение отклонить жалобу заявителя“, - объявил суд.

Решение ВАСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось ранее, бывший офицер КГБ Д. Арлаускас, работавший старшим оперативным уполномоченным службы Z, занимавшейся идеологической контрразведкой с 1989 года, не указал в анкете ГИК, что работал кадровым сотрудником КГБ до восстановления Независимости.