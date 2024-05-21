2024.05.21 17:41

Студентам, проходящим военную службу, предоставят возможность взять академический отпуск

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: A.Pliadžio nuotr.
Председатель Комитета по образованию и науке (КОН) Артурас Жукаускас зарегистрировал поправки к Закону о науке и образовании, предусматривающие, что военная служба станет одной из причин, по которым студенты вузов могут взять академический отпуск.

"Есть академический отпуск по личным причинам, в связи с болезнью. Формально служба в армии – это не такой уж личный повод, это долг перед родиной. Мы внесем условие, чтобы можно было взять академический отпуск для прохождения обязательной первоначальной военной службы", – сказал агентству Elta А. Жукаускас.

Согласно действующему порядку, студенты вузов могут взять академический отпуск по личным причинам, болезни, беременности или уходу за ребенком. Поэтому студенты, желающие пройти военную службу, должны брать академический отпуск по личным причинам.

Поправки к закону также предусматривают, что пройденная 9-месячная обязательная начальная военная служба при поступлении в вузы будет приравнена к 12-месячному опыту практической деятельности.

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