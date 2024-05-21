Студентам, проходящим военную службу, предоставят возможность взять академический отпуск

"Есть академический отпуск по личным причинам, в связи с болезнью. Формально служба в армии – это не такой уж личный повод, это долг перед родиной. Мы внесем условие, чтобы можно было взять академический отпуск для прохождения обязательной первоначальной военной службы", – сказал агентству Elta А. Жукаускас.