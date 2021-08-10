Строительство забора на границе с Беларусью признано проектом государственной важности

Парламент во вторник 80 голосами "за", при двух голосах "против" и двух воздержавшихся принял специальный инициированный правительством Закон об оборудовании забора у внешней границы Европейского союза с Беларусью.
Представляя его, министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что отсутствие в течение 30 лет прочной, надежной границы с управляемой диктатором Беларусью непонятно.
"Нужно оборудовать прочную, надежную границу с Беларусью, и сделать это как можно скорее", – подчеркнула министр.
По ее словам, принятый закон позволит сократить сроки строительства забора на границе наполовину.
Чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, планируется возвести двойной забор – из колючей проволоки (концертины) и сетчатый забор.
По подсчетам Службы охраны государственной границы Литвы, возведение забора на границе обойдется примерно в 152 млн евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Возле Сейма Литвы - беспорядки: полиция использовала слезоточивый газ ранен сотрудник полиции; прямая трансляция (307)
Несколько тысяч человек собрались перед Сеймом во...
Президент Литвы призывает позволить членам Сейма покинуть здание: свобода протеста - это не свобода насилия (28)
Президент Гитанас Науседа в Facebook оценил...
Профессор - участникам протеста: поверьте, так плохо еще не было (51)
Во вторник под зданием парламента протестуют жители...
Ответ премьера Литвы протестующим: вчера умерли два человека, оба непривитые (212)
Во вторник у здания парламента Литвы протестуют...
В Йонавской больнице родила нелегальная мигрантка: приехала с двумя переводчиками (40)
Литовские больницы все чаще оказывают помощь...