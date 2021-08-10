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Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва возведет забор на границе с Беларусью – Сейм во вторник признал это строительство проектом особой государственной важности, к нему разрешено применять определенные исключения при проведении государственных закупок.
Строительство забора на границе с Беларусью признано проектом государственной важности
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Парламент во вторник 80 голосами "за", при двух голосах "против" и двух воздержавшихся принял специальный инициированный правительством Закон об оборудовании забора у внешней границы Европейского союза с Беларусью.

Представляя его, министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что отсутствие в течение 30 лет прочной, надежной границы с управляемой диктатором Беларусью непонятно.

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"Нужно оборудовать прочную, надежную границу с Беларусью, и сделать это как можно скорее", – подчеркнула министр.

По ее словам, принятый закон позволит сократить сроки строительства забора на границе наполовину.

Чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, планируется возвести двойной забор – из колючей проволоки (концертины) и сетчатый забор.

По подсчетам Службы охраны государственной границы Литвы, возведение забора на границе обойдется примерно в 152 млн евро.

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