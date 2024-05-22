Стражи этики займутся сбором информации о пожертвовании советника президента Литвы на его избирательную компанию

"Сегодня мы приняли простое протокольное решение – как и во всех случаях, мы решили собрать фактические данные, чтобы оценить обоснованность утверждений, изложенных в заявлении", – заявил председатель ГКСЭ Гедиминас Сакалаускас агентству Elta в среду.
По его словам, после сбора информации будет принято решение о том, займется ли комиссия расследованием.
ГКСЭ рассмотрела вопрос по поводу Г. Гинтауте, находящейся в декретном отпуске, после получения обращения группы консерваторов.
После того как в публичном поле появилась информация о пожертвовании, сделанном советником президента на избирательную кампанию Г. Науседы, баллотирующегося на второй срок, несколько депутатов Сейма обратились в Главную избирательную комиссию (ГИК), Службу специальных расследований (ССР), Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) и Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ).
Политики просят выяснить, не противоречат ли действия Г. Науседы положениям Избирательного кодекса и нет ли признаков коррупционного преступления в таком финансировании избирательной кампании.
Г. Науседа на свою избирательную кампанию получил от своего советника Г. Гинтауте щедрое пожертвование в размере более 16 тыс. евро. Отмечается, что Г. Гинтауте, находящаяся сейчас в декретном отпуске, в январе перевела на предвыборный счет действующего главы государства 4 тыс. евро, в марте – 113 евро, а в начале мая – 12 тыс. евро.
Сам Г. Науседа в ночь перед первым туром выборов заявил журналистам, что разочарован поведением своих политических оппонентов.
"Я очень разочарован – и скажу, почему. Можно жаловаться, можно делать это каждый день, если не видишь других способов борьбы, если находишься в отчаянии. Но чтобы напасть на беременную женщину, которая в данный момент ждет ребенка – якобы она собирается каким-то образом подготовить почву. И после этого те же люди говорят о правах женщин. Отвратительно", – сказал Г. Науседа представителям СМИ, собравшимся в его избирательном штабе.