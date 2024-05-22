Стражи этики займутся сбором информации о пожертвовании советника президента Литвы на его избирательную компанию

Г. Науседа на свою избирательную кампанию получил от своего советника Г. Гинтауте щедрое пожертвование в размере более 16 тыс. евро. Отмечается, что Г. Гинтауте, находящаяся сейчас в декретном отпуске, в январе перевела на предвыборный счет действующего главы государства 4 тыс. евро, в марте – 113 евро, а в начале мая – 12 тыс. евро.

"Я очень разочарован – и скажу, почему. Можно жаловаться, можно делать это каждый день, если не видишь других способов борьбы, если находишься в отчаянии. Но чтобы напасть на беременную женщину, которая в данный момент ждет ребенка – якобы она собирается каким-то образом подготовить почву. И после этого те же люди говорят о правах женщин. Отвратительно", – сказал Г. Науседа представителям СМИ, собравшимся в его избирательном штабе.