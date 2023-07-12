Страны G7 объявили о мерах по защите безопасности Украины

Страны G7 намерены разработать для Украины "конкретные, двусторонние и долгосрочные обязательства и договоренности в области безопасности", говорится в этом документе. Эта помощь будет включать, в частности, поставку современной военной техники на суше. в воздухе и на море, обучение военнослужащих ВСУ, передачу разведывательной информации и защиту от кибератак.

Приоритет должен быть отдан ПВО, артиллерии, оружию большой дальности, бронетехнике "и другим ключевым возможностям, таким, как ведение воздушного боя", говорится в документе. В то же время страны G7 намерены поддержать Украину в дальнейшем развитии ее оборонной промышленности.

Из документа следует, что семь крупнейших промышленных стран мира намерены помочь Украине создать современную армию, которая сможет защитить ее сейчас и сдержать Россию в будущем при угрозе нового вторжения. "В случае будущего вооруженного нападения со стороны России мы немедленно проведем консультации с Украиной и примем решение о соответствующих дальнейших шагах", - цитирует заявление G7 агентство AFP. "Мы поддерживаем Украину в то время, когда она защищается от российской агрессии, и будем делать это столько, сколько необходимо", - заверили представители G7 в Вильнюсе.