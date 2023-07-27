Страны ЕС одобрили новые санкции против Беларуси

"Мы только что утвердили пакет санкций против Беларуси (военная и авиационная продукция двойного назначения, индивидуальные списки) и продлили индивидуальные санкции против России (около 1,8 тыс. физических и юридических лиц) еще на 6 месяцев", - сообщил на личной странице в Twitter А. Пранцкявичюс.
В последний раз ЕС вводил санкции против Беларуси весной прошлого года.
Тогда же было принято решение о запрете ввоза из Беларуси в ЕС древесины и изделий из нее, древесного угля, цемента, цементно-бетонных изделий, железа и стали и изделий из них, а также изделий из каучука.
В начале этого года ЕС объявил, что применение санкций против Беларуси будет продлено на один год из-за того, что Минск продолжает подавлять оппозицию и поддерживать войну России в Украине.
Блок ввел ряд санкций против Беларуси после того, как авторитарный лидер Александр Лукашенко начал совершать жестокие репрессии против демонстрантов, протестующих против результатов выборов 2020 года.
Санкции продлены до 28 февраля 2024 года. А. Лукашенко и еще 194 близким к его правительству лицам запрещен въезд в ЕС, а их активы заморожены. Санкции также распространяются на 34 юридических лица, которым запрещено любое европейское финансирование.
В отношении Беларуси также применяются адресные экономические санкции, включая ограничения в финансовой, торговой, технологической и телекоммуникационной, энергетической и транспортной сферах.