Страны ЕС одобрили новые санкции против Беларуси

"Мы только что утвердили пакет санкций против Беларуси (военная и авиационная продукция двойного назначения, индивидуальные списки) и продлили индивидуальные санкции против России (около 1,8 тыс. физических и юридических лиц) еще на 6 месяцев", - сообщил на личной странице в Twitter А. Пранцкявичюс.

В последний раз ЕС вводил санкции против Беларуси весной прошлого года.

Тогда же было принято решение о запрете ввоза из Беларуси в ЕС древесины и изделий из нее, древесного угля, цемента, цементно-бетонных изделий, железа и стали и изделий из них, а также изделий из каучука.

В начале этого года ЕС объявил, что применение санкций против Беларуси будет продлено на один год из-за того, что Минск продолжает подавлять оппозицию и поддерживать войну России в Украине.

Блок ввел ряд санкций против Беларуси после того, как авторитарный лидер Александр Лукашенко начал совершать жестокие репрессии против демонстрантов, протестующих против результатов выборов 2020 года.