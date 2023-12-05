Страны Балтии выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы

Польские дальнобойщики, которые видят конкурентов в своих украинских коллегах, предлагающих более низкие цены, с начала ноября блокируют основные пограничные переходы с Украиной. Они требуют восстановления порядка, при котором украинские грузовики могли въезжать в ЕС только на основании ограниченного числа специальных разрешений. Эту систему отменили после начала российского вторжения в Украину. Польские водители утверждают, что украинцы предлагают свои услуги не только для перевозок между Украиной и ЕС, но и на внутреннем рынке Евросоюза. Тем не менее, организаторы протеста пропускают через границу легковые автомобили, гуманитарные и военные грузы. С 1 декабря к акции польских водителей присоединились и дальнобойщики в Словакии, которые заблокировали основной погранпереход между Словакией и Украиной.