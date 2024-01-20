Страны Балтии создадут общую линию обороны: подписаны соглашения о мерах контрмобильности и создании сил HIMARS

"Данная инициатива направлена на создание эффективного комплекса мер контрмобильности во всех трех странах Балтии, являющихся наиболее уязвимыми перед российской угрозой, позволяющего эффективно препятствовать и остановить возможное продвижение противника через границу", – заявил министр обороны Арвидас Анушаускас в пресс-релизе.

В ходе встречи в Риге министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии также договорились продолжить совместное создание единых сил высокомобильных реактивных артиллерийских систем HIMARS.

"Совместные действия стран Балтии по созданию сил HIMARS имеют очень большое значение. Мы активно сотрудничаем в переговорах с США по интеграции HIMARS, обучению персонала, обслуживанию и содержанию систем", – сказал Анушаускас.

В ходе подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне министры стран Балтии также договорились и о планах региональной обороны, о практической реализации ротационной модели ПВО НАТО и обязательствах союзников по продолжению военной поддержки Украины.