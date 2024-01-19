Страны Балтии построят оборонительные сооружения на границах с Россией и Беларусью

"Этой инициативой мы стремимся создать эффективный комплекс мер укрепленной защиты во всех трех странах Балтии, которые входят в число наиболее уязвимых перед угрозой со стороны России, позволяющий эффективно прервать и остановить возможное продвижение противника через границу. Этот проект имеет особое значение в трехстороннем контексте стран Балтии в создании общего фортификационного барьера. После подписания соглашения мы будем стремиться к скоординированной реализации этой идеи на практике”, - сказал министр обороны Литвы А. Анушаускас, передает пресс-служба литовского Минобороны.
Концепция оборонительных сооружений основана на решениях, принятых на Мадридском саммите НАТО, в котором подчеркивалось, что союзники должны быть готовы защитить территорию с первого метра и должны быть разработаны новые региональные планы обороны, сообщили в эстонском Минобороны.
“Элементы местности поддерживают деятельность обороняющихся подразделений в базовых точках, чтобы в случае необходимости остановить войска агрессора. Элементы размещаются на ландшафте с учетом результатов анализа намерений противника, вооружения и плана обороны”, - отметили там.
В ведомстве также подчеркнули, что в мирное время на границе Эстонии не размещают взрывчатку, не перерезают провода и не осуществляют другие препятствия. Вместо этого создается сеть бункеров, пунктов поддержки и линий распределения. Процесс строительства осуществляется в сотрудничестве с местными сообществами и с согласия землевладельцев.
Министры также подписали соглашение о намерениях насчет реактивной системы залпового огня HIMARS. Его цель - создание основы для совместного использования систем как в мирное, так и в военное время.