"Это мог бы быть долгосрочный новый проект развития совместных региональных сил Балтийских стран", - сказал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, этот проект находится в стадии оценки.

Анушаускас, министр обороны Эстонии Каале Лаанет и глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс договорились координировать действия стран Балтии в преддверии учений "Запад - 2021", а также призвали Россию и Беларусь обеспечить прозрачность этих учений.

Министры осудили агрессивную политики России в отношении Украины и договорились координировать действия в поддержку усилий Украины добиваться евроатлантической интеграции.

Министры, обсудившие на встрече совместные проекты, приветствовали важный прорыв в деле усиления мощностей наблюдения за морем на Балтике.

"Наконец мы добились того, чтобы наши системы были согласованы, и теперь мы можем обмениваться данными картины моря. Это расширяет возможности наблюдения за морем и создает прекрасные условия для раннего предупреждения о вероятной угрозе", - подчеркнул А. Анушаускас.

Гости из министерств обороны Латвии и Эстонии посетили Авиабазу в Шяуляй, а также Батальон противовоздушной обороны, где у них была возможность осмотреть приобретенный Вооруженными силами Литвы передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS.