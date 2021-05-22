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Встретившиеся в пятницу на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии обсудили возможное сотрудничество в будущем при покупке систем залпового огня большой дальности.
Sistemos NASAMS raketų paleidėjas. Suomijos kariuomenė
Sistemos NASAMS raketų paleidėjas. Suomijos kariuomenė
© Wikimedia Commons

"Это мог бы быть долгосрочный новый проект развития совместных региональных сил Балтийских стран", - сказал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, этот проект находится в стадии оценки.

Анушаускас, министр обороны Эстонии Каале Лаанет и глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс договорились координировать действия стран Балтии в преддверии учений "Запад - 2021", а также призвали Россию и Беларусь обеспечить прозрачность этих учений.

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Министры осудили агрессивную политики России в отношении Украины и договорились координировать действия в поддержку усилий Украины добиваться евроатлантической интеграции.

Министры, обсудившие на встрече совместные проекты, приветствовали важный прорыв в деле усиления мощностей наблюдения за морем на Балтике.

"Наконец мы добились того, чтобы наши системы были согласованы, и теперь мы можем обмениваться данными картины моря. Это расширяет возможности наблюдения за морем и создает прекрасные условия для раннего предупреждения о вероятной угрозе", - подчеркнул А. Анушаускас.

Гости из министерств обороны Латвии и Эстонии посетили Авиабазу в Шяуляй, а также Батальон противовоздушной обороны, где у них была возможность осмотреть приобретенный Вооруженными силами Литвы передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS.

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