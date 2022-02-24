Страны Балтии осуждают действия России и предлагают отключить ее от системы SWIFT

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, решительно осуждаем широкомасштабную агрессию России против независимой, мирной и демократической Украины", — говорится в заявлении.

По мнению министров, действия России неприемлемы и грубо нарушают международное право и нормы, что является преступлением против украинского народа.

"Мы все в международном сообществе должны решительно осудить эти действия и ввести против России самые жесткие санкции, включая отвязку от SWIFT, политическую изоляцию", — заявили министры.

По их словам, необходимо срочно предоставить Украине вооружение, боеприпасы и другую военную помощь, а также экономическую и гуманитарную помощь.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Отключение России от международной системы межбанковских расчетов SWIFT сделало бы невозможным большинство финансовых операций с этой страной.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о начале военной операции в Украине с целью "демилитаризации и денацификаци" поддерживаемых Москвой сепаратистских территорий на востоке страны.

В начале этой недели западные страны объявили о первом пакете санкций против России.