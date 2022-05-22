Страны Балтии остановили импорт российской электроэнергии

Это значит, что потребности Литвы в электричестве будут обеспечиваться за счет местной генерации и импорта через электросоединения со Швецией, Польшей и Латвией.
По данным литовского оператора Litgrid, импорт электроэнергии из вышеперечисленных стран в прошлом году составил 83% от всего импорта, а российского электричества в последние годы покупали все меньше.
С ноября 2020 года были остановлены коммерческие поставки с Беларусью через соединения в Литве.
После того как Россия напала на Украину, литовские компании сами отказались от импорта российской нефти и газа.
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