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Оператор биржи Nord Pool прекратил торговлю российской электроэнергией единственного ее импортера в странах Балтии – группы Inter RAO, поэтому с 22 мая импорт российской электроэнергии в Литву был прекращен.
Страны Балтии остановили импорт российской электроэнергии
© DELFI / Andrius Ufartas

Это значит, что потребности Литвы в электричестве будут обеспечиваться за счет местной генерации и импорта через электросоединения со Швецией, Польшей и Латвией.

По данным литовского оператора Litgrid, импорт электроэнергии из вышеперечисленных стран в прошлом году составил 83% от всего импорта, а российского электричества в последние годы покупали все меньше.

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С ноября 2020 года были остановлены коммерческие поставки с Беларусью через соединения в Литве.

После того как Россия напала на Украину, литовские компании сами отказались от импорта российской нефти и газа.

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