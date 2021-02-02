Страны Балтии обратились в Совет Европы и ОБСЕ по поводу задержаний в России

Письма министров стран Балтии, осуждающие применение насилия российскими правоохранительными органами в отношении мирных протестующих и призывающие международное сообщество принять незамедлительные действия в ответ на задержания мирных протестующих и журналистов в России, разосланы руководителям этих организаций по инициативе Литвы, сообщило Министерство иностранных дел Литвы (МИД).
"Вместе с коллегами из стран Балтии мы выражаем надежду, что главы Совета Европы и ОБСЕ примут незамедлительные действия и используют все доступные этим организациям меры, чтобы избежать дальнейших жестких действий против протестующих и требовать освобождения незаконно задержанных граждан России, в том числе и Алексея Навального", - приводится в пресс-релизе слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
В письмах обращается внимание на продолжающиеся и усиливающиеся репрессии против правозащитников, гражданского общества и журналистов в России, а также звучат призывы расследовать нарушения прав человека в этой стране.
В письмах подчеркивается, что этими действиями Россия нарушает свои международные обязательства, включая и принципы защиты прав человека, предусмотренные в Европейской конвенции по защите прав человека.
Авторы утверждают, что Европейский суд по правам человека признал ранние задержания А. Навального незаконными и политически мотивированными.
По данным независимых российских источников, только 31 января в ходе мирных протестов в России задержано более 5 тыс. человек, среди них - более 90 журналистов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новая оценка ситуации: сценарий Б может наметиться к концу марта (38)
Коронавирус в Литве понемногу отступает, к такому...
"Меня не сломали на допросах, но когда мы пересекли границу, я зарыдала": белорусская семья переехала в Литву, спасаясь от тюрьмы (164)
За последние несколько месяцев, несмотря на закрытые...
Константин Эггерт: Путин у власти уже 22-ой год - режим и его риторика надоедают людям (116)
Алексей Навальный выжил после отравления, вернулся в...
В Вильнюсе курение запрещено в 270 домах, заявки поступают и в других городах (4)
С начала 2021 года в Литве вступил в силу запрет на...
Главный эпидемиолог Литвы: британский штамм могли привезти в Литву еще в ноябре (6)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...