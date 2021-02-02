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Министры иностранных дел стран Балтии во вторник обратились в Совет Европы и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом принять меры из-за задержаний протестующих и журналистов в России.
Страны Балтии обратились в Совет Европы и ОБСЕ по поводу задержаний в России
© Zuma Press / Scanpix

Письма министров стран Балтии, осуждающие применение насилия российскими правоохранительными органами в отношении мирных протестующих и призывающие международное сообщество принять незамедлительные действия в ответ на задержания мирных протестующих и журналистов в России, разосланы руководителям этих организаций по инициативе Литвы, сообщило Министерство иностранных дел Литвы (МИД).

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"Вместе с коллегами из стран Балтии мы выражаем надежду, что главы Совета Европы и ОБСЕ примут незамедлительные действия и используют все доступные этим организациям меры, чтобы избежать дальнейших жестких действий против протестующих и требовать освобождения незаконно задержанных граждан России, в том числе и Алексея Навального", - приводится в пресс-релизе слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

В письмах обращается внимание на продолжающиеся и усиливающиеся репрессии против правозащитников, гражданского общества и журналистов в России, а также звучат призывы расследовать нарушения прав человека в этой стране.

В письмах подчеркивается, что этими действиями Россия нарушает свои международные обязательства, включая и принципы защиты прав человека, предусмотренные в Европейской конвенции по защите прав человека.

Авторы утверждают, что Европейский суд по правам человека признал ранние задержания А. Навального незаконными и политически мотивированными.

По данным независимых российских источников, только 31 января в ходе мирных протестов в России задержано более 5 тыс. человек, среди них - более 90 журналистов.

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