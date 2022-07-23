Как сообщили агентству BNS в Госканцелярии Латвии, в письме говорится, что "российская агрессия на Украине свидетельствует о росте авторитаризма, который пренебрегает и даже пытается разрушить порядок, основанный на международных правилах. Эта война - тревожное напоминание о ХХ веке и особенно о преступлениях, совершенных двумя жестокими тоталитарными режимами в Европе - нацизмом и коммунизмом".

"Страны Балтии, Польша и Румыния поясняют, что идеологическая подоплека и корни нынешнего кремлевского режима во многих случаях перекликаются с недавними предшественниками России - СССР и Российской империей. Россия никогда не осуждала советские преступления, а ее нынешнее руководство толерантно и даже позитивно относится к советскому наследию", - отмечается в письме.

Авторы письма считают, что необходимо увеличить усилия на уровне ЕС по борьбе с попытками России переписать историю и использовать нарративы тоталитарных режимов в контексте войны против Украины, используя правовые, политические и просветительские инструменты. Без точной, честной оценки прошлого невозможно будет эффективно предотвращать будущие преступления на европейском континенте или расследовать нынешние преступления в Украине.

"Демократический мир решительно осудил нацистский режим и привлек его лидеров и преступников к ответственности. Горькие уроки нацизма и преступления, совершенные этим режимом, стали обязательной частью преподавания истории в наших образовательных системах. В то же время память и знание о советских преступлениях еще не нашли своего законного места в сознании европейцев", - говорится в письме.

Авторы письма заявили, что в последние годы на европейском уровне были предприняты значительные шаги по созданию европейской платформы памяти и совести, но ЕС мог бы сделать больше, предоставив платформе необходимые политические и финансовые ресурсы. Лидеры стран Балтии, Румынии и Польши считают, что в Брюсселе должен быть установлен мемориал жертвам европейского тоталитаризма.

Письмо подписали премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Румынии Клаус Йоханнис.