Столтенберг: ядерная риторика России опасна и безрассудна

"Ядерная риторика России опасна и безрассудна. Россия должна понимать, что ядерную войну нельзя выиграть и нельзя начать. Союзники по НАТО внимательно следят за действиями России, мы осуждаем заявления о размещении Россией тактического ядерного оружия в Беларуси", — заявил Й. Столтенберг журналистам в Вильнюсе во вторник.
Генсек НАТО заверил, что Альянс готов защищать всех союзников от любой потенциальной угрозы.
"Пока мы не видим никаких изменений в позиции России по передислокации ядерного оружия, требующих каких-либо изменений с нашей стороны, но мы сохраняем бдительность. И мы обеспечим свою готовность к защите и обороне каждого союзника по НАТО от любой потенциальной угрозы", — подчеркнул он.
Й. Столтенберг также отреагировал на рискованную ситуацию с Запорожской атомной электростанцией (АЭС), управление которой переняла Россия.
"Что касается ситуации в Запорожье, наш сигнал России заключается в том, что она должна вывести свои вооруженные силы, потому что своими действиями на Запорожской АЭС они нарушают безопасность этой крупнейшей в Европе атомной электростанции", — заявил генсек НАТО.
В конце марта Владимир Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси якобы в ответ на просьбу А. Лукашенко. Строительство хранилища ядерного оружия в Беларуси должно было завершиться до 1 июля.
Однако в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих доставку российского ядерного оружия в Беларусь.