Столтенберг: ядерная риторика России опасна и безрассудна

"Ядерная риторика России опасна и безрассудна. Россия должна понимать, что ядерную войну нельзя выиграть и нельзя начать. Союзники по НАТО внимательно следят за действиями России, мы осуждаем заявления о размещении Россией тактического ядерного оружия в Беларуси", — заявил Й. Столтенберг журналистам в Вильнюсе во вторник.

Генсек НАТО заверил, что Альянс готов защищать всех союзников от любой потенциальной угрозы.

"Пока мы не видим никаких изменений в позиции России по передислокации ядерного оружия, требующих каких-либо изменений с нашей стороны, но мы сохраняем бдительность. И мы обеспечим свою готовность к защите и обороне каждого союзника по НАТО от любой потенциальной угрозы", — подчеркнул он.

Й. Столтенберг также отреагировал на рискованную ситуацию с Запорожской атомной электростанцией (АЭС), управление которой переняла Россия.