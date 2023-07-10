Столтенберг: уверен, все союзники согласятся, что Украине необходимо послать очень четкий сигнал

"Консультации продолжаются. Я уверен, что все союзники согласятся с тем, что Украине необходимо послать очень четкий сигнал. Окончательное решение еще не принято. Однако я уверен, что в ходе саммита мы добьемся единства и направим Украине четкий сигнал", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в понедельник.
"Уверен, что на саммите будут приняты соответствующие решения, и они будут положительными для Украины. Мы сейчас обсуждаем пакет, который был запущен в Осло", - сказал Й. Столтенберг, отметив, что окончательных решений следует ожидать во вторник.
"Конечно, окончательные решения будут приняты, когда все союзники договорятся и когда все лидеры соберутся завтра. Пока рано говорить о конкретных решениях и конкретных формулировках. Очень важно подчеркнуть, что все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, все согласны с тем, что дверь в НАТО открыта", - отметил генсек НАТО.
"Сейчас главная задача – обеспечить, чтобы Украина выиграла войну, потому что, пока Украина не победит, мы не можем говорить о ее членстве. Поэтому важно, чтобы мы продолжали оказывать всестороннюю поддержку, поставлять оружие, боеприпасы, обучать украинских солдат, поставлять необходимые запчасти, чтобы Украина могла отбить как можно больше территорий", - заявил генсек НАТО на пресс-конференции.
Г. Науседа: Украине нужны очень четкие сигналы
В свою очередь президент Гитанас Науседа заявил, что очень важно, чтобы посылаемый Украине сигнал в Вильнюсе был максимально четким.
"Для нас очень важно услышать очень четкий сигнал о том, что членство Украины в НАТО действительно возможно, когда позволят условия. В этом отношении мы должны двигаться дальше, чем саммит в Бухаресте, где говорится только об открытых дверях НАТО. Мы хотим, чтобы членство Украины в НАТО не стало горизонтом – чем ближе к нему подходишь, тем больше оно от тебя отдаляется", - сказал президент Литвы.
"Украине сегодня очень не хватает конкретных сигналов относительно того, что при выполнении условий она уверенно – не на бумаге – станет членом НАТО", - отметил Г. Науседа.
Г. Науседа: путь Украины в НАТО должен быть определен во времени
Г. Науседа, участвуя в совместной пресс-конференции с Й. Столтенбергом, отметил, что путь Украины в НАТО должен быть четко определен во времени.
"Для меня также очень важно, чтобы у Украины был реальный алгоритм того, как она будет приближаться к членству в НАТО. В этом смысле оценка реформ, постоянная оценка прогресса на этом пути будет свидетельствовать о том, что мы действительно серьезно относимся к процессу членства Украины и считаем, что этот процесс должен быть ограничен во времени", - сказал Г. Науседа.
"Если бы появился такой алгоритм и такая очень четкая перспектива членства, это была бы возможность и предлог для утверждения такого соглашения", - сказал президент.
С другой стороны, признал Г. Науседа, в любом случае Украине предстоит долгий путь в Альянс.
"Более того, само решение на саммите не означает, что членство становится реальностью. В столицах предстоит длительный процесс ратификации. На примере Швеции мы видим, что этот процесс может по тем или иным причинам затянуться", - заключил Г. Науседа.
На саммите в Вильнюсе Украина надеется получить четкий сигнал относительно перспективы членства в НАТО. Однако лидеры западных стран и Альянса отмечают, что, поскольку война России в Украине продолжается, вопрос о членстве не может рассматриваться.
На прошлой неделе Й. Столтенберг указал, что в Литве Альянс "подтвердит" свое предыдущее обязательство о вступлении Украины в НАТО в будущем.
Он указал, что лидеры также договорятся о долгосрочном пакете поддержки, укреплении политических связей – обсуждается создание Совета Украина-НАТО. Тогда же США заявили, что Вашингтон готов предложить Украине такие же гарантии безопасности, как и Израилю.