Столтенберг: уверен, все союзники согласятся, что Украине необходимо послать очень четкий сигнал

"Сейчас главная задача – обеспечить, чтобы Украина выиграла войну, потому что, пока Украина не победит, мы не можем говорить о ее членстве. Поэтому важно, чтобы мы продолжали оказывать всестороннюю поддержку, поставлять оружие, боеприпасы, обучать украинских солдат, поставлять необходимые запчасти, чтобы Украина могла отбить как можно больше территорий", - заявил генсек НАТО на пресс-конференции.

"Конечно, окончательные решения будут приняты, когда все союзники договорятся и когда все лидеры соберутся завтра. Пока рано говорить о конкретных решениях и конкретных формулировках. Очень важно подчеркнуть, что все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, все согласны с тем, что дверь в НАТО открыта", - отметил генсек НАТО.

"Уверен, что на саммите будут приняты соответствующие решения, и они будут положительными для Украины. Мы сейчас обсуждаем пакет, который был запущен в Осло", - сказал Й. Столтенберг, отметив, что окончательных решений следует ожидать во вторник.

"Консультации продолжаются. Я уверен, что все союзники согласятся с тем, что Украине необходимо послать очень четкий сигнал. Окончательное решение еще не принято. Однако я уверен, что в ходе саммита мы добьемся единства и направим Украине четкий сигнал", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в понедельник.

Г. Науседа: Украине нужны очень четкие сигналы

В свою очередь президент Гитанас Науседа заявил, что очень важно, чтобы посылаемый Украине сигнал в Вильнюсе был максимально четким.

"Для нас очень важно услышать очень четкий сигнал о том, что членство Украины в НАТО действительно возможно, когда позволят условия. В этом отношении мы должны двигаться дальше, чем саммит в Бухаресте, где говорится только об открытых дверях НАТО. Мы хотим, чтобы членство Украины в НАТО не стало горизонтом – чем ближе к нему подходишь, тем больше оно от тебя отдаляется", - сказал президент Литвы.

"Украине сегодня очень не хватает конкретных сигналов относительно того, что при выполнении условий она уверенно – не на бумаге – станет членом НАТО", - отметил Г. Науседа.

Г. Науседа: путь Украины в НАТО должен быть определен во времени

Г. Науседа, участвуя в совместной пресс-конференции с Й. Столтенбергом, отметил, что путь Украины в НАТО должен быть четко определен во времени.