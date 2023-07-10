10 июля 2023 г. 16:00

Столтенберг: уверен, все союзники согласятся, что Украине необходимо послать очень четкий сигнал

 
ELTA
ru.DELFI.lt
NATO Generalinis Sekretorius Jensas Stoltenbergas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
NATO Generalinis Sekretorius Jensas Stoltenbergas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в понедельник в Вильнюс, говорит, что лидеры Альянса все еще обсуждают, какой сигнал направить стремящейся к членству Украине.

"Консультации продолжаются. Я уверен, что все союзники согласятся с тем, что Украине необходимо послать очень четкий сигнал. Окончательное решение еще не принято. Однако я уверен, что в ходе саммита мы добьемся единства и направим Украине четкий сигнал", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в понедельник.

"Уверен, что на саммите будут приняты соответствующие решения, и они будут положительными для Украины. Мы сейчас обсуждаем пакет, который был запущен в Осло", - сказал Й. Столтенберг, отметив, что окончательных решений следует ожидать во вторник.

"Конечно, окончательные решения будут приняты, когда все союзники договорятся и когда все лидеры соберутся завтра. Пока рано говорить о конкретных решениях и конкретных формулировках. Очень важно подчеркнуть, что все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, все согласны с тем, что дверь в НАТО открыта", - отметил генсек НАТО.

"Сейчас главная задача – обеспечить, чтобы Украина выиграла войну, потому что, пока Украина не победит, мы не можем говорить о ее членстве. Поэтому важно, чтобы мы продолжали оказывать всестороннюю поддержку, поставлять оружие, боеприпасы, обучать украинских солдат, поставлять необходимые запчасти, чтобы Украина могла отбить как можно больше территорий", - заявил генсек НАТО на пресс-конференции.

Г. Науседа: Украине нужны очень четкие сигналы

В свою очередь президент Гитанас Науседа заявил, что очень важно, чтобы посылаемый Украине сигнал в Вильнюсе был максимально четким.
"Для нас очень важно услышать очень четкий сигнал о том, что членство Украины в НАТО действительно возможно, когда позволят условия. В этом отношении мы должны двигаться дальше, чем саммит в Бухаресте, где говорится только об открытых дверях НАТО. Мы хотим, чтобы членство Украины в НАТО не стало горизонтом – чем ближе к нему подходишь, тем больше оно от тебя отдаляется", - сказал президент Литвы.

"Украине сегодня очень не хватает конкретных сигналов относительно того, что при выполнении условий она уверенно – не на бумаге – станет членом НАТО", - отметил Г. Науседа.

Г. Науседа: путь Украины в НАТО должен быть определен во времени

Г. Науседа, участвуя в совместной пресс-конференции с Й. Столтенбергом, отметил, что путь Украины в НАТО должен быть четко определен во времени.

"Для меня также очень важно, чтобы у Украины был реальный алгоритм того, как она будет приближаться к членству в НАТО. В этом смысле оценка реформ, постоянная оценка прогресса на этом пути будет свидетельствовать о том, что мы действительно серьезно относимся к процессу членства Украины и считаем, что этот процесс должен быть ограничен во времени", - сказал Г. Науседа.

"Если бы появился такой алгоритм и такая очень четкая перспектива членства, это была бы возможность и предлог для утверждения такого соглашения", - сказал президент.

С другой стороны, признал Г. Науседа, в любом случае Украине предстоит долгий путь в Альянс.

"Более того, само решение на саммите не означает, что членство становится реальностью. В столицах предстоит длительный процесс ратификации. На примере Швеции мы видим, что этот процесс может по тем или иным причинам затянуться", - заключил Г. Науседа.

На саммите в Вильнюсе Украина надеется получить четкий сигнал относительно перспективы членства в НАТО. Однако лидеры западных стран и Альянса отмечают, что, поскольку война России в Украине продолжается, вопрос о членстве не может рассматриваться.
На прошлой неделе Й. Столтенберг указал, что в Литве Альянс "подтвердит" свое предыдущее обязательство о вступлении Украины в НАТО в будущем.

Он указал, что лидеры также договорятся о долгосрочном пакете поддержки, укреплении политических связей – обсуждается создание Совета Украина-НАТО. Тогда же США заявили, что Вашингтон готов предложить Украине такие же гарантии безопасности, как и Израилю.

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