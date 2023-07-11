Столтенберг: Украину пригласят в НАТО, "когда союзники договорятся, а условия будут выполнены"

"Россия должна немедленно прекратить это незаконную агрессивную войну, прекратить применение силы против Украины и полностью вывести все свои силы и технику с территории Украины через ее границы, признанные в мировом масштабе до ее территориальных вод. Мы призываем все страны не оказывать помощи российской агрессии и осуждаем всех, кто активно участвует в войне России .

Также подчеркивают, что "союзники поддержат дальнейшие необходимые реформы в секторах демократии и обороны Украины", которые ежегодно будут оценивать министры иностранных дел стран НАТО. А когда будет прогресс, его оценят, и пригласят Украину стать членом Альянса.

Самый главный - 11 пункт, в котором речь идет о будущем членстве Украины в НАТО. Правда, в нем повторяется, что Альянс "подтверждает те обязательства, которые были приняты на Бухарестском саммите" 2008 г., что отказываются от плана действий по членству и, что "Украина сделала большой прорыв".

Текст состоит из 90 пунктов. Во многих из них упоминается Украина или война в Украине .

Помощь Беларуси (России) была очень важна, поскольку она по-прежнему предоставляет свою территорию и инфраструктуру, чтобы российские силы могли нападать на Украину, поддерживать агрессию. В первую очередь Беларусь, но также и Иран, должен прекратить сотрудничество с Россией, и соблюдать международное право", – сказано в декларации.

"Сегодня мы предложили Украине пакет, состоящий из трех элементов, который поможет приблизить Украину к НАТО. Во-первых, многолетняя программа помощи Украине, которая позволит приблизиться к стандартам Альянса и отказаться от советского оружия, подготовки.

Начнем совет НАТО и Украины. Это будет форум для принятия решений и осуществления консультаций по кризисам. На нем мы будем говорить как равноправные партнеры, мы с нетерпением ждем первой встречи в рамках совета с президентом Владимиром Зеленским уже завтра", - сказал Столтенберг.

Он заметил, что лидеры стран НАТО в первый день саммита подтвердили, что "Украина станет членом НАТО".