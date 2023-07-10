Столтенберг пока не указал, каким будет статус Украины в декларации НАТО

По словам главы НАТО, на этой неделе Альянс договориться об обороне и укреплении сдерживания.
"Мы приблизим Украину к НАТО", – сказал Столтенберг.
Он упомянул, что встречался с литовскими и немецкими военными, когда находился в Литве с визитом несколько недель назад.
"Мы предпримем и другие важные действия, включая три новых региональных плана с привлечением 300 000 хорошо подготовленных военных. А также – больше сил во всех сферах. Это посылает весть о том, что мы будем защищать каждый сантиметр территории Литвы и всего НАТО", – подчеркнул генсек.
Столтенберг пояснил, что дальнейшая помощь Украине охватит не только военную и финансовую помощь, но также медицинскую помощь, помощь в сфере разминирования и др.
"Мы также поднимем на иной уровень политические связи", – сказал он.
Столтенберг сказал, что о статусе Украины еще ведут дискуссию, но пояснил, что НАТО думает о пакете для Украины: программе практической помощи, Совете НАТО-Украины, который будет действовать как платформа для консультаций. Также НАТО отказывается от плана действий по членству Украины в НАТО.
"Мы ведем переговоры о конкретных сроках, это конкретные обсуждения. Пока я не назову детали, о которых говорят союзники. (...) Думаю, что мы пошлем положительную весть", – акцентировал глава НАТО.