10 июля 2023 г. 14:38

Столтенберг пока не указал, каким будет статус Украины в декларации НАТО

 
Симона Воверюнайте
Дайнора Панкуне
ru.DELFI.lt

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник после обеда прибыл в выставочный центр Litexpo. Он принял участие в пресс-конференции вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Столтенберг пока не указал, каким будет статус Украины в декларации НАТО.

По словам главы НАТО, на этой неделе Альянс договориться об обороне и укреплении сдерживания.

"Мы приблизим Украину к НАТО", – сказал Столтенберг.

Он упомянул, что встречался с литовскими и немецкими военными, когда находился в Литве с визитом несколько недель назад.

"Мы предпримем и другие важные действия, включая три новых региональных плана с привлечением 300 000 хорошо подготовленных военных. А также – больше сил во всех сферах. Это посылает весть о том, что мы будем защищать каждый сантиметр территории Литвы и всего НАТО", – подчеркнул генсек.

Столтенберг пояснил, что дальнейшая помощь Украине охватит не только военную и финансовую помощь, но также медицинскую помощь, помощь в сфере разминирования и др.

"Мы также поднимем на иной уровень политические связи", – сказал он.

Столтенберг сказал, что о статусе Украины еще ведут дискуссию, но пояснил, что НАТО думает о пакете для Украины: программе практической помощи, Совете НАТО-Украины, который будет действовать как платформа для консультаций. Также НАТО отказывается от плана действий по членству Украины в НАТО.

"Мы ведем переговоры о конкретных сроках, это конкретные обсуждения. Пока я не назову детали, о которых говорят союзники. (...) Думаю, что мы пошлем положительную весть", – акцентировал глава НАТО.

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