Столтенберг пока не указал, каким будет статус Украины в декларации НАТО

По словам главы НАТО, на этой неделе Альянс договориться об обороне и укреплении сдерживания.

"Мы приблизим Украину к НАТО", – сказал Столтенберг.

Он упомянул, что встречался с литовскими и немецкими военными, когда находился в Литве с визитом несколько недель назад.

"Мы предпримем и другие важные действия, включая три новых региональных плана с привлечением 300 000 хорошо подготовленных военных. А также – больше сил во всех сферах. Это посылает весть о том, что мы будем защищать каждый сантиметр территории Литвы и всего НАТО", – подчеркнул генсек.

Столтенберг пояснил, что дальнейшая помощь Украине охватит не только военную и финансовую помощь, но также медицинскую помощь, помощь в сфере разминирования и др.

"Мы также поднимем на иной уровень политические связи", – сказал он.