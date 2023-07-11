Столтенберг обещает Украине "позитивную и сильную весть" на саммите НАТО

"НАТО обязан делать то, что должен делать, чтобы устранить какие-то ограничения между членами Альянса. Надо было решать разногласия, какие-то вопросы, как между Турцией, США", – продолжил генсек.

На вопрос, могли ли на такое решение Турцию повлиять США , он подчеркнул, что это решение самой Турции.

"И президент Литвы Гитанас Науседа на этом саммите сказал, что когда Швеция присоединится к охране Балтийского региона, уровень безопасности станет еще больше, крепче, и НАТО укрепит свои силы в регионе. Это исторический момент. Люди думают,что это какая-то мистика, связанная с этим. Но никакой мистике нет. Ведь интересы Швеции это и интересы Турции – поскольку прежде уже возникала реальная опасность для региона. И на саммите в Мадриде мы говорили с Турцией и Швецией – как мы можем идти вперед", – сказал Столтенберг.

Он заметил, что Швеция станет полноправным членом НАТО. А это повлияет на безопасность всего Балтийского региона.

"Во-первых, это объявленное вчера заявление. Это существенное, что мы поняли, важнейшая весть, что этот саммит стал историческим еще до своего начала", – сказал генсек.

Генсек говорил и на тему помощи Альянса Украине. На вопрос, почему Украине не предоставляют достаточное количество амуниции, Столтенберг сказал: "Думаю, все понимают, что в последние месяцы война стала неактивной, более пассивной, это значит, меряются амуницией – у кого, сколько есть. В этот процесс втянуто много отраслей промышленности. Члены Альянса начинают производить больше амуниции, выделяют на это больше средств, мощностей. В начале войны этих мощностей у нас не было. Нужно время для создания. <...> Это был вызов для всех стран Альянса".

Он сказал, что в начале войны страны Альянса помогали Украине, чем могли.

"Мы понимаем, что этого уже недостаточно. Сейчас встречаемся с представителями разных сфер промышленности, подписываем договоры с агентствами, производителями. Устанавливаем цены, торгуемся", – рассказал Столтенберг.

"Мы стараемся предоставить Украине как можно больше амуниции. Но вопрос – что нужно. Это личный вопрос для каждого члена НАТО", – заметил генсек.