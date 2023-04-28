"У НАТО уже есть планы по защите каждого сантиметра территории своих союзников. Мы обновляем их, чтобы они были детальнее и конкретнее и отражали новую реальность безопасности", — сказал Столтенберг литовским журналистам на удаленной пресс-конференции в четверг.

Он ожидает, что страны НАТО согласуют планы обороны до саммита альянса в Вильнюсе в июле.

По словам главы НАТО, планы останутся секретными, чтобы избежать раскрытия оперативных деталей, но они будут определять как роль сил, развернутых в настоящее время на восточном фланге, так и прибытие подкреплений с Запада, если возникнет такая необходимость.

Столтенберг сказал, что после утверждения планов перед отдельными странами будут поставлены задачи по развитию потенциала для выполнения своих обязательств.

Во время пресс-конференции генеральный секретарь блока не упомянул о развертывании новых сил и средств в регионе Балтийского моря, чего постоянно добиваются страны региона. По его словам, в последние годы НАТО уже разместила значительное количество сил на восточном фланге.

Генсек также вновь осудил планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии, назвав ядерную риторику Москвы "опасной и безответственной".

И все же он подчеркнул, что ситуация не требует конкретного ответа НАТО в ядерной сфере.

"До сих пор мы не видели никаких изменений в ядерной позиции России, которые потребовали бы каких-либо изменений в ядерной позиции НАТО", — сказал Столтенберг.

Говоря о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, он сказал, что ожидает, что союзники согласятся на более жесткие обязательства, чем нынешние, по увеличению финансирования обороны до 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) и дальнейшей поддержке Украины.

"Я ожидаю, что они (союзники — BNS) повторят, что Украина станет членом альянса", — сказал Столтенберг.

По его словам, альянсу также необходимо договориться о практической поддержке Украины, включая долгосрочный план помощи в развитии армии страны, которая противостоит российскому вторжению, и приведение ее к стандартам НАТО.

На данный момент, сказал руководитель НАТО, победа Украины имеет первостепенное значение, и альянс должен продолжать оказывать ей военную поддержку.

"Если Украина не утвердится как суверенное независимое европейское государство, не будет причин рассматривать вопрос о членстве", — сказал Столтенберг.

Саммит НАТО в Вильнюсе будет проходить 11-12 июля.