Статью о возможной провокации в отношении Литвы министр связывает с дезинформацией

Он также отмечает, что не может комментировать статьи в польских СМИ, которые не подкреплены информацией из официальных источников.
"Мне неизвестен источник этой информации, поэтому я не могу назвать ее информацией. Эта статья, на мой взгляд, отражает тенденцию, что дезинформационные сообщения, в том или ином виде, будут появляться в нашем информационном пространстве", – добавил он.
Министр подчеркнул, что Литва и НАТО способны отличить "провокацию, дезинформацию и не вовлекаться в навязываемые другой стороной игры".
"Особенно когда пытаются манипулировать страхами людей. Предлагаю не запугивать", – сказал он.
Министр также сказал, что дезинформирующих сообщений во время учений "Запад" будет "еще не одно". Он повторил, что Литва готова отразить связанные с учениями угрозы.
"У нас достаточно мощностей, мы сильны, мы получаем серьезную как никогда поддержку союзников, мы рассмотрели самые разные сценарии и подготовили свои планы ответа и реакции", – сказал BNS в четверг А. Анушаускас.
Со ссылкой на неназванные источники польское издание Dziennik Gazeta Prawna в четверг сообщило, что во время учений белорусские военные "на несколько километров зашли на территорию Литвы".
Как указано в публикации, НАТО готовится к сценарию, который "серьезно нарушает суверенитет Литвы".
Dziennik Gazeta Prawna утверждает, что, воспользовавшись Минском, Кремль таким образом может попытаться проверить границы НАТО.
В тексте приведен сценарий, в соответствии с которым в случае такой провокации российский президент Владимир Путин от нее отмежуется и притворится, что все делается исключительно по инициативе Беларуси. Кроме того, он сам предложит свое посредничество в разрешении сложившейся ситуации.
В публикации говорится и о том, что подобные провокации возможны и на границе Польши с Беларусью.
Учения "Запад-2021" будут проходить 10-16 сентября.
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